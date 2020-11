Rivière-du-Loup met son drapeau en berne

La Ville de Rivière-du-Loup met en berne les drapeaux en façade de l’hôtel de ville, pour exprimer sa profonde tristesse quant à la terrible tragédie survenue à Québec cette fin de semaine.

Sept personnes ont été attaquées par un homme de 24 ans armé d’un sabre japonais et costumé en habit médiéval, près du Château Frontenac. Deux d’entre elles ont malheureusement perdu la vie.

La Ville joint ainsi sa voix à plusieurs autres villes du Québec, à l’Assemblée nationale et au Parlement d’Ottawa. Ce geste hautement symbolique traduit la solidarité des élus, des employés et des Louperivois envers la Ville de Québec et ses citoyens, ainsi que leur sympathie envers les familles et les proches des victimes.