À la découverte du secret de la Forêt des mystères à Rivière-du-Loup

Petits et grands ont pris plaisir, en cet après-midi de la fête d’Halloween, à parcourir les sentiers du parc des Chutes à Rivière-du-Loup, où se déroulait une activité bien étrange. Tout en suivant une centaine de citrouilles décorées sur le chemin de la Forêt des mystères et en découvrant les indices donnés par les différents personnages les plus braves ont réussi à trouver l’arbre à bonbons.

Un départ avait lieu toutes les 10 minutes, sur inscription, de 10h à 14h40. Les visiteurs costumés ont rencontré une diseuse de bonne aventure, un sorcier, un bucheron, des fées et autres personnages mystiques qui les ont menés vers une récolte de bonbons en toute sécurité.

«Le parcours a été élaboré au moment où on ne savait pas si les enfants pourraient passer de maison en maison pour l’Halloween. Toute notre activité a été approuvée par la Santé publique», explique la responsable des communications à la Ville de Rivière-du-Loup, Karine Plourde. L’activité a mis à profit plusieurs départements de la Ville qui ont collaboré ensemble afin de mettre un peu de magie au parc des Chutes.

Cette idée ingénieuse, qui s’est avérée très populaire bien qu’elle ait été peu ébruitée, pourrait bien être reconduite l’an prochain.

