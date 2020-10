Changement d’heure: vérifiez vos avertisseurs de fumée

C'est dans la nuit du samedi 31 octobre et du dimanche 1er novembre, à 2 h du matin pour être précis, que nous ferons un retour à l’heure normale de l’Est. Les plus optimistes y verront une heure de sommeil de gagnée, les plus pessimistes y verront la lumière du jour s'estomper plus rapidement.

Ce changement d'heure est aussi une occasion parfaite pour faire le tour de vos avertisseurs de fumée et de remplacer leur pile. Aussi, assurez-vous de placer votre avertisseur de fumée au bon endroit et de la bonne manière. Idéalement, il sera situé dans un corridor près des chambres à coucher. Notons que dans la majorité des règlements municipaux, il est exigé d’installer au moins un appareil par étage pour une maison ou encore un par logement.

Précisons également qu’un avertisseur de fumée possède une date de péremption fixée à 10 ans. En changeant la pile, assurez-vous que votre appareil n'a pas excédé cette date.