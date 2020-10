Pohénégamook est à la recherche de ses plus grands ambassadeurs

La Ville de Pohénégamook lance le concours «Prix Ambassadeur», visant à dénicher l’entreprise, l’organisme et la personnalité ayant le plus fortement contribué au rayonnement positif de la municipalité au cours de la dernière année. Les lauréats se partageront la somme de 2 000 $.

En dépit de la pandémie, les Pohénégamookois ont su se réinventer, innover et performer. Le «Prix Ambassadeur» est l’occasion de souligner les bons coups et de mousser la fierté locale. Pour participer, les entreprises, les organismes et les citoyens devront démontrer de quelles façons leurs actions ont généré des retombées positives pour la communauté ou ont fait rayonner Pohénégamook sur les scènes locale, nationale et internationale. La date limite pour soumettre une candidature est le vendredi 6 novembre 2020 à minuit.

La population est également invitée à se joindre à l’initiative en dévoilant son «coup de cœur Pohénégamook». Pour ce faire, les citoyens seront appelés à partager une photo montrant ce qu’ils aiment le plus à Pohénégamook (lieu, activité, etc.) dans la section «commentaire» des publications du concours sur la page Facebook de la Ville. Trois bons d’achat d’une valeur 50 $, échangeables dans un commerce local, seront tirés parmi les participants au cours des prochaines semaines.

«Avec ce concours, nous voulons combattre la grisaille de novembre en faisant ressortir les réussites et les belles initiatives qui ont vu le jour chez nous au cours de l’année», explique Louise Labonté, mairesse de Pohénégamook. Il s’agit également d’une façon de mobiliser la communauté autour des grandes orientations du plan stratégique de la Ville, soit l’amélioration de la vitalité et de l’attractivité du territoire ainsi que la rétention de la population.

Les modalités du concours ainsi que le formulaire de candidature sont accessibles sur le site Internet de la Ville de Pohénégamook. Les gagnants seront annoncés le vendredi 13 novembre 2020. Pour de plus amples informations, contactez Marilyn Labrecque, agente de développement et communications au 418 863-7722 poste 4105.