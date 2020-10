Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre font équipe avec Pat BBQ

Les animateurs du populaire podcast La Poche Bleue, Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse, ont annoncé leur nouvelle association avec Pat BBQ avec qui ils ont développé une sauce et des épices La Poche Bleue.

Les deux anciens joueurs de la LNH se sont donné l’objectif d’aider les entreprises du Québec alors que La Poche Bleue propose déjà une bière et un gin à son effigie. «Nous sommes heureux de poursuivre notre mandat en offrant aux fans de La Poche Bleue et aux mordus de barbecue une sauce et des épices à notre image», a déclaré Maxim Lapierre.

La sauce barbecue La Poche Bleue est une sauce un peu relevée qui accompagnera parfaitement les viandes lors de BBQ, raclettes et fondues. Les épices La Poche Bleue au style texan se veulent un complément parfait à cette sauce.

«La Poche Bleue est née d’une passion et se joindre à deux passionnés du hockey était une alliance naturelle pour nous» a déclaré Patrick Couturier, président de Pat BBQ. Guillaume et Maxim incarnent très bien leur mission de faire la promotion des produits et entreprises d’ici. En nous joignant au projet de la Poche Bleue, c’est notre façon d’accéder aux grandes ligues et c’est de loin le projet le plus enivrant que nous avons mené.»

Depuis le début avril, La Poche Bleue a généré plus de 800 000 visionnements sur YouTube, Spotify et Apple Podcasts et totalise déjà près de 40 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Parmi les invités qui sont passés raconter leurs anecdotes, on compte les sportifs Georges St-Pierre, Jacques Villeneuve, Martin Brodeur, Mikael Kingsbury, Kris Letang, David Perron, José Théodore, Michel Therrien, Georges Laraque et Guy Carbonneau, ainsi que les artistes Jonathan Painchaud, Sam Breton, Louis Morissette et Mario Tessier. L’ancien joueur Éric Bélanger est aussi un collaborateur régulier.

En direct sur YouTube tous les mercredis soirs à 19 h 30, en rediffusion les dimanches à 15h au 98,5 FM et disponible en tout temps sur Spotify, Google Play et iTunes, le podcast met en vedette les personnalités québécoises et les produits québécois. Les animateurs discutent d’anecdotes avec leurs invités tout en dégustant des produits du terroir.

LA POCHE BLEUE

La Poche Bleue est un podcast hebdomadaire animé par les anciens joueurs de hockey professionnel Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre durant lequel ils reçoivent des invités (athlètes, artistes et personnalités publiques) québécois avec qui ils discutent dans un environnement décontracté et un peu arrosé afin de faire la promotion de produits québécois.



PAT BBQ

Pat BBQ est une entreprise agro-alimentaire spécialisée dans le développement des sauces, d’épices, viandes fumées et côtes levées. Ses produits sont disponibles dans 650 points de vente, principalement au Québec. L’entreprise emploie présentement une vingtaine de personnes.