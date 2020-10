Le LLio devient un expert du Fonds Écoleader

Le Living Lab en innovation ouverte (LLio) du Cégep de Rivière-du-Loup rejoint le répertoire des experts du Fonds Écoleader, une initiative qui vise à orienter et à soutenir les entreprises dans l’implantation de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres.

Le LLio devient ainsi une ressource précieuse pour favoriser l’obtention d'un financement pouvant aller jusqu’à 50 % pour les entreprises privées du Québec ou les entreprises d’économie sociale souhaitant implanter des pratiques écoresponsables et des technologies propres. Ces actions concrètes se reflètent entre autres par la réduction de l’utilisation de matières premières ou d’énergie, la réduction de l’émission de polluants, dont les gaz à effet de serre (GES), l’augmentation de la recyclabilité des produits, l’extension de la durée de vie des produits, l’approvisionnement écoresponsable, l’écoconception, l’économie circulaire et toutes mesures améliorant la performance environnementale des entreprises, tout en engendrant des co-bénéfices sociaux et économiques.

Le LLio se spécialise, à titre d’expert, dans 2 des 21 thématiques de développement durable représentées par le Fonds Écoleader, soit l’innovation (ouverte, sociale, organisationnelle) et la consultation des parties prenantes et acceptabilité sociale et développement, innovation. Ainsi, le centre de transfert du cégep pourrait accompagner dans ses démarches d'implantation de projet de développement durable les entreprises, en les coachant, en développant conjointement des outils ou en participant à un projet de recherche. Les projets déposés verront leur admissibilité confirmée après analyse du dossier déposé.

Pour en savoir plus sur les programmes de financement du Fonds Écoleader, on peut contacter Michel Morin, chargé de projet au LLio à [email protected]

Le Fonds Écoleader est une initiative du gouvernement du Québec coordonnée par le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD), en collaboration avec le Centre québécois de développement durable (CQDD) et Écotech Québec. Son objectif est de rejoindre 50 000 entreprises québécoises afin de les orienter et de les soutenir dans l’implantation d’un large éventail de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres.