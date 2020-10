Référendum à Témiscouata-sur-le-Lac : on souhaite que 80 % des citoyens votent

«C’est un projet rassembleur et complémentaire, Témiscouata-sur-le-Lac se développe dans ses deux quartiers», a lancé le maire Gaétan Ouellet en ouverture de conférence de presse ce 26 octobre, afin de présenter la modélisation 3D du projet visant la construction d’un aréna et d’un centre récréatif. «Notre défi, c’est que 80 % des citoyens votent. Votez oui, votez non, mais votez», a pour sa part mentionné Chantal-Karen Caron, directrice générale et responsable du processus référendaire.

«C’est le moment de se prononcer, ce n’est pas la COVID-19 qui va nous arrêter. Il y a un processus mis en place par arrêté ministériel, tout se passe par la poste», a expliqué Mme Caron. En fait, les gens auront presque deux semaines pour voter. Le 12 novembre, ce sera l’envoi postal des enveloppes contenant les bulletins de vote. Le vendredi 27 novembre à 16 h 30 est la date limite de réception des votes qui devront être envoyés uniquement par la poste.

«N’attendez pas à la dernière journée pour retourner l’enveloppe», a prévenu la responsable du processus référendaire. Dans celle que les citoyens recevront à leur domicile, il y aura deux autres enveloppes, l’une pour y mettre le bulletin de vote et l’autre pour mettre cette dernière avec également une photocopie d’une pièce d’identité. Des photocopieurs seront d’ailleurs mis à la disposition des citoyens notamment aux Galeries Témis et à la Station Service Michaud.

«Soyez assurés que, même si le scrutin référendaire se déroule par correspondance, le vote est totalement secret étant donné que le vote est placé dans une enveloppe distincte, cachetée et sans aucune identification, lequel est placé dans une urne scellée, et ce, jusqu’au dépouillement des votes, comme lors d’un vote en présence», a souligné Mme Caron.

Toutes les enveloppes contenant les bulletins de vote seront ouvertes le dimanche 29 novembre. Le dépouillement des votes commencera à 16 h 30. Le résultat sera diffusé sur le site Internet et le Facebook de la Ville. Cette consultation référendaire coutera à la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac moins de 45 000 $. «J’ai l’impression que l’on va arriver en bas de ça», a indiqué Chantal-Karen Caron.

La responsable du processus référendaire a tenu à préciser qu’après vérification faite auprès du ministère des Affaires municipales, le maire Gaétan Ouellet peut agir en tant que porte-parole officiel du camp du oui. Ce questionnement avait été apporté par la porte-parole officielle du non, Ginette Bégin. Le maire a d’ailleurs rappelé la neutralité dans le processus référendaire et les communications à cet effet. «Que le maire soit positif au projet, ce n’est que tout à fait normal. Chaque conseiller (municipal) ou conseillère est autonome dans ses positions», a souligné M. Ouellet.

PROJETS

«Maintenant, la population a toute l’information pour voter. La présentation de la modélisation 3D des infrastructures permet une meilleure compréhension du projet», a noté le maire Ouellet. Il a souligné que «la réalisation de ces deux infrastructures de qualité répondra aux besoins de la population. L’aréna et le centre récréatif, ce sont deux lieux complémentaires et polyvalents situés sur l’axe de l’autoroute 85, accessibles à tous et qui permettra de promouvoir un mode de vie actif pour nos citoyens de tous les âges. C’est un projet sur deux adresses, conçu pour le présent et l’avenir».

On a également parlé à plusieurs reprises du financement du projet. Rappelons que du cout total de 21,5 M$, près de 90 %, soit 19,3 M$ sont déjà prévus au financement de ce dernier. Il reste approximativement 2,2 M$ à combler, soit en commandites ou autres sources de financement. Ce montant de 2,2 M$ comprend 1,7 M$ pour d’éventuels imprévus lors de la réalisation du projet. Il en coutera un montant de 39 $ sur le compte de taxes d’une maison moyenne de 160 649 $, cela si la Ville n’obtient aucune commandite. Un million de dollars en commandites réduirait ce versement de taxes à environ 18 $. Le maire a également confirmé que le règlement de l’assurance pour le Centre sportif Phil-Latulippe était acquis.

Entre temps, pour s’assurer que les citoyens aient toutes les informations nécessaires pour voter de manière éclairée, la Ville a mis en place différents outils de communications, tels que foire aux questions, kiosques d’information (5 et 6 novembre : Galeries Témis et BeauLieu culturel du Témiscouata), envois postaux, vidéo 3D, adresse courriel pour les questions : [email protected], etc.