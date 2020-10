La prudence, plus que jamais de mise à l’Halloween

Maintenant que la collecte des bonbons a obtenu le feu vert du gouvernement du Québec, pompiers, policiers et autres partenaires confirment qu’ils sillonneront les rues des quartiers de 15 h à 19 h le samedi 31 octobre à Rivière-du-Loup, gyrophares en fonction.

Chaque année, l’opération fantômes avertis souhaite ainsi sécuriser le déplacement des squelettes, sorcières et autres Minons lorsque la luminosité du jour décline et fait place à l’obscurité. Distanciation et autres consignes sanitaires obligent, les parents sont cependant priés de noter qu’il n’y aura aucune distribution de bonbons par les partenaires cette année et qu’il faudra éviter de s’approcher des véhicules de patrouille.

À l’aube de la grande quête aux sucreries, la Ville de Rivière-du-Loup tient à rappeler les consignes gouvernementales en vigueur pour l’Halloween :

Limiter le circuit de collecte au quartier entourant son domicile;

Effectuer la collecte en compagnie des membres de sa maisonnée uniquement;

Demeurer à 2 mètres tant des autres familles que des résidents des maisons visitées;

Rester en tout temps à l’extérieur;

Porter un couvre-visage.

Bien que la recommandation soit valide chaque année, il faut par ailleurs circuler dans le sens de marche habituel, soit du côté gauche de la route, afin d’éviter de croiser d’autres ménages.

Ajoutons à cette liste des conseils de prévention qui n’ont rien à voir avec la pandémie, mais dont l’importance demeure pour la sécurité des enfants :

Sonner aux portes en fratrie ou accompagnés d’un adulte;

Être visible : porter des vêtements aux couleurs claires ou des bandes réfléchissantes et allumer une lampe de poche;

Porter des vêtements courts;

Traverser aux intersections et respecter la signalisation.

CONCOURS DE DÉCORATION DE MAISONS

Finalement, rappelons que le Service loisirs, culture et communautaire invite les citoyens à décorer leur maison, puis à s’inscrire officiellement au concours d’ici le 26 octobre, via Mes loisirs en ligne (VilleRDL/MesLoisirs). Le jury fera la tournée des résidences inscrites entre les 27 et 29 octobre et jugera les décorations selon le respect de la thématique d’Halloween, l’harmonie et l’originalité. Un total de 300 $ en chèques-cadeaux auprès de commerçants membres d’Espace Centre-ville est en jeu, dont 150 $ pour le 1er prix. À vos lumières et citrouilles!