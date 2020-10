Gilles Dubé, récipiendaire de la Médaille du souverain pour les bénévoles

Le député de la circonscription de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux a organisé une cérémonie virtuelle de remise de la Médaille du souverain pour les bénévoles au louperivois récipiendaire, Gilles Dubé.

Des proches et des dignitaires ont été conviés ce jeudi en avant-midi à cet évènement officiel. Denis Pelletier, proposeur de la candidature, la mairesse de Rivière-du-Loup Sylvie Vignet et le député fédéral Bernard Généreux ont pris la parole pour retracer le riche parcours communautaire de M. Dubé.

Craignant que les mesures mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19 passent sous silence ce prix important annoncé par la gouverneure générale Julie Payette le 1er juillet dernier, le député et son équipe ont préparé une rencontre en visioconférence pour mettre en lumière le travail humble et dévoué de Gilles Dubé. Ce dernier fait partie des 48 Canadiens qui ont reçu cette médaille en 2020.

Récipiendaire de cette même distinction honorifique en 2016, Denis Pelletier a soumis la candidature d’un membre de son entourage qu’il admire. «Les interventions bénévoles de Gilles Dubé au cours des cinquante dernières années sont orientées vers la promotion et l'implantation d'infrastructures culturelles en région. Il a contribué à la création de plusieurs organismes publics et communautaires notoires tels que le Cégep de Rivière-du-Loup, le Musée du Bas St-Laurent, l'Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup et le Réseau Biblio Bas-Saint-Laurent», a indiqué M. Pelletier.

«M. Dubé représente un bel exemple de citoyen engagé pour sa communauté, soutient la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet. Ce passionné d’histoire et de recherche a contribué de façon incontournable à la promotion et au rayonnement de la région. C’est un être dévoué qui n’a pas peur de se relever les manches pour la pérennité de notre mémoire collective. Ses différentes publications constituent de véritables ouvrages de référence, c’est donc tout naturel de prendre le temps de reconnaitre la valeur inestimable du travail accompli par M. Dubé au fil du temps.»

«Calme et déterminé, M. Dubé s’implique dans l’édification de sa ville, tout en s’assurant que son histoire et sa mémoire soient honorées et il sait bien s’entourer pour y arriver. Depuis 2011, il veille à préserver le patrimoine culturel par sa participation, entre autres, à la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup. Il est à souligner que de nombreux projets n’auraient pas pu voir le jour si Gilles Dubé n’y avait pas œuvré en coulisses avec diligence, diplomatie et leadership. Merci à M. Dubé pour les précieux legs», a déclaré le député Bernard Généreux.

La Médaille du souverain pour les bénévoles récompense les réalisations bénévoles exceptionnelles de Canadiens qui ont apporté une contribution importante, soutenue et non rémunérée à leur collectivité. Depuis le 12 avril 2016, la Médaille du souverain pour les bénévoles remplace le Prix du Gouverneur général pour l’entraide. Cette distinction est décernée par le bureau de son Excellence la très honorable Julie Payette.