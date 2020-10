Témiscouata-sur-le-Lac : le « non » prend forme

C’est le 22 octobre que le camp du non a effectué sa première sortie publique en lien avec la consultation référendaire à Témiscouata-sur-le-Lac. Déclarée représentante de cette option, Ginette Bégin a mentionné par voie de communiqué de presse organiser actuellement ses interventions à venir.

D’entrée de jeu, Mme Bégin a réagi à «certaines allégations tenues par le maire de Témiscouata-sur-le-Lac à l’effet que le DGE encadrait l’ensemble du référendum.» Selon la porte-parole officielle du camp du non, la Direction Générale des Élections lui a confirmé «qu’il accompagne le greffe de la Ville pour des aspects techniques mais il n’est aucunement responsable de sa réalisation. Cette responsabilité relève du MAMH, soit le même ministère qui a affirmé haut et fort qu’une subvention n’était pas transférable.»

Ginette Bégin a indiqué qu’elle tente d’obtenir des réponses à des questions d’ordre technique soulevées en lien avec le processus référendaire. «Plusieurs questions de fond demeurent. Que dire du rôle de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac dans ce processus. La Ville a déclaré être neutre alors que son maire et un de ses conseillers sont très actifs», a-t-elle souligné.

Elle a aussi certains doutes sur le règlement de l’assurance pour le Centre sportif Phil-Latulippe. «La Ville confirme le montant de 4,3 M$ contrairement au 4,9 M$ déclaré par le conseiller Denis Blais dans ces dernières communications écrites. De plus, en date de juin dernier, l’assureur et la Ville ont déposé une poursuite contre Norda Stello et Leprohon inc pour un montant de 4,3 M$. Peut-on présumer que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac obtiendra le plein montant de cette poursuite?», a poursuivi Mme Bégin.

La porte-parole officielle du camp du non indique également dans le communiqué de presse «favoriser un vote éclairé des citoyens» en partageant des informations avec la population. Le groupe en faveur du non a poursuivi en annonçant une conférence de presse, qui aura lieu le mercredi 28 octobre, pour présenter une analyse du règlement d’emprunt. On a aussi mentionné qu’une page Facebook sera bientôt disponible pour réunir l’information concernant ce dossier.