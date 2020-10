Une boutique des Fêtes aménagée dans le bureau d’information touristique à Rivière-du-Loup

Afin d’offrir une vitrine pour les artistes, artisans, producteurs, hôteliers et restaurateurs locaux, Tourisme Rivière-du-Loup, grâce à l’appui de la MRC de Rivière-du-Loup, lance La Boutique des Fêtes. Du 27 novembre au 23 décembre, le bureau d’information touristique du 189, boulevard de l’Hôtel-de-Ville sera transformé en boutique éphémère.

Y seront en vedette une grande variété de produits du savoir-faire de la MRC de Rivière-du-Loup et des membres de Tourisme Rivière-du-Loup. Cette initiative s’établit dans le contexte de la pandémie, alors que les marchés de Noël se voient annulés.

Tourisme Rivière-du-Loup invite donc toute la population à venir magasiner leurs cadeaux de Noël dans La Boutique des Fêtes et à prioriser plus que jamais l’achat local. Les gens pourront ainsi magasiner en toute sécurité dans une ambiance des plus festives. Il sera possible d’y retrouver des produits agroalimentaires, de l’artisanat, des bijoux, des produits pour le corps, des œuvres, des certificats-cadeaux, etc. L’équipe de Tourisme Rivière-du-Loup assurera la vente, la promotion et la mise en place des différents produits dans la boutique et ce, dans le respect des mesures sanitaires émises par le gouvernement.

La liste des exposants participants ainsi que l’horaire officiel de la Boutique des Fêtes seront détaillés sur le site Web www.tourismeriviereduloup.ca sous peu.