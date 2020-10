Un service d’accompagnement et d’adaptation offert par la Coop de solidarité Santé Saint-Hubert

La Coop de solidarité Santé Saint-Hubert a reçu une aide financière de 28 500 $ pour accompagner les ainés sur son territoire et adapter de manière sécuritaire leur environnement à domicile. Cette aide financière, accordée par la Croix-Rouge dans le cadre du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire du gouvernement du Canada, permettra d’apporter un soutien direct aux personnes les plus vulnérables éprouvées par la pandémie de la COVID-19.

L’un des deux volets du projet vise à briser l’isolement que les ainés vivent depuis plusieurs mois en raison de la COVID-19. L’autre volet a pour objectif de favoriser leur maintien à domicile en donnant de l’information et en adaptant les salles de bain afin de prévenir les chutes et le risque d’hospitalisation associé. Une infirmière clinicienne est également disponible pour effectuer certains services ponctuels à domicile.

Pour réaliser ce mandat, la Coop de solidarité Santé Saint-Hubert compte sur une équipe composée d’une intervenante en relation d’aide, Manon Saint-Pierre, d’une ergothérapeute, Cyndi Caron et d’une infirmière clinicienne, Janie Patoine. Ces ressources se déplaceront gratuitement à domicile pour effectuer une évaluation et proposer des ressources de soutien physique, cognitif et psychologique. L’ergothérapeute effectuera aussi une évaluation de l’environnement physique, plus spécifiquement la salle de bain, afin d’ajouter des barres d’appui si nécessaire. Les ressources sont offertes gratuitement aux résidents de Saint-Hubert, de Saint-François-Xavier-de-Viger, de Saint-Cyprien et de Saint-Pierre-de-Lamy. Les personnes qui auront besoin d’équipement dans leur salle de bain auront seulement à défrayer 50 % des couts d’achat et d’installation des équipements, soit entre 50 $ et 75 $.

Les membres de la Coopérative et toutes les personnes qui désirent obtenir plus d’information ou recevoir ces services peuvent s’adresser directement à la Coop, en composant le 418-497-3903, poste 3 avant le 5 novembre. Ce projet s’inscrit dans la planification stratégique 2019-2022 de la Coopérative visant à développer des activités en gériatrie sociale. Tous les résidents du territoire desservi par la Coopérative qui éprouvent des difficultés en raison de la COVID-19 ont accès à cette aide.