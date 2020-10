Halloween : ingéniosité et prudence recommandées à Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles enjoint sa population à faire preuve de créativité pour l’halloween en mettant de l’avant des méthodes de distribution de bonbons qui respecteront les mesures sanitaires actuellement en vigueur.

Comme il s’agit d’une fête bien attrayante pour les jeunes, et que ceux-ci tout comme le reste de la population doivent composer avec des restrictions importantes depuis le début de la pandémie, l’administration et les élus de Trois-Pistoles conseillent tout de même la prudence dans la distribution ou la tournée afin de ne pas laisser la COVID-19 gagner du terrain dans notre région.

Que ce soit une distribution de sacs de bonbons se trouvant dans un bac, ou encore remis au bout d’une perche, question de respecter la distanciation physique, plusieurs idées ingénieuses pourront certainement être mises de l’avant afin d’illuminer le cœur des tout-petits qui sillonneront les rues avec leur famille immédiate en quête de sucrerie.

Pour ceux et celles qui le souhaitent, il est possible de participer à la chasse aux fantômes présentée par la Maison de la Famille des Basques en respectant les normes sanitaires, le samedi 31 octobre, entre 14 h et 16 h. L’activité est gratuite, mais il faut réserver son heure de votre départ pour la chasse aux fantômes avant le 29 octobre en s’inscrivant sur la page Facebook (www.facebook.com/maisondelafamilledesbasques), l'heure de votre départ vous sera confirmée dans la semaine du 26 octobre. Le rallye sera d'une durée d'environ 30 à 45 minutes et l’activité est remise au 1er novembre en cas de mauvaise température.