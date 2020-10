Sylvie Vignet siègera sur le tout premier conseil d'admnistration d'Espace MUNI

La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, fait partie du tout premier conseil d’administration d'Espace MUNI, une organisation nationale née de la fusion du Carrefour action municipale et famille et du Réseau québécois de Villes et Villages en santé, où siégeait déjà Mme Vignet.

Cette dernière occupera le poste de trésorière et représentante des municipalités de 10 000 à 49 999 habitants. Le conseil d'administration a été formé à l’issue de son assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 22 septembre dernier. La nouvelle identité de l'organisme a également été dévoilée lors cette assemblée.

La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, agit à titre de présidente du CA. Cette dernière a souligné qu'une étape historique a été franchie dans la trajectoire d'Espace MUNI. «Les besoins des citoyennes et des citoyens sont évolutifs et avec la transformation du rôle municipal comme gouvernement de proximité, Espace MUNI est appelé à jouer un rôle catalyseur dans la mise en œuvre de solutions gagnantes et durables pour des municipalités vivantes et leurs populations», a-t-elle assuré.

Pour Sylvie Vignet, «des tout-petits aux ainés, les villes doivent être des lieux où chacun trouve sa place, peut s’épanouir, grandir et participer à la vie collective. Autant d’enjeux qui sont pour moi de la plus haute importance et qui sont au cœur de la mission d’Espace MUNI, qui soutient, conseille et outille les municipalités en ce sens. Comme administratrice de longue date de l’une des 2 organisations qui se sont unies l’automne dernier pour donner vie à Espace MUNI, je tenais dans un esprit de continuité à siéger sur le CA de la nouvelle entité, participer à garder bien vivants ses objectifs et contribuer à sa pérennité.»

Chaque administrateur assurera un dialogue avec les municipalités membres de sa catégorie de population pour traduire leurs réalités locales et régionales et identifier des pistes d’action et d’accompagnement des acteurs municipaux.

Ce tout nouveau conseil d’administration est composé de 15 représentants de plusieurs régions du Québec.

ESPACE MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) et le Carrefour action municipale et famille (CAMF). Forte d’un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l’organisation poursuit l’objectif d’offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.