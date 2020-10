Chasse aux fantômes à Trois-Pistoles et Saint-Jean-de-Dieu

La Maison de la Famille des Basques vous invite à sa chasse aux fantômes dans les rues de Trois-Pistoles et de Saint-Jean-de-Dieu. Le samedi 31 octobre, entre 14 h et 16 h, enfilez vos plus beaux costumes et parcourez les rues. Sous forme de rallye, le parcours vous amènera de fantôme à fantôme et une surprise vous attend à la fin !

Il est important de s’inscrire avant le 29 octobre, afin que l’activité se déroule selon les règles sanitaires en vigueur. Une heure de départ sera attitrée à chaque famille. Réservez le moment qui vous convient dès maintenant. Le formulaire est disponible sur la page Facebook de la Maison de la Famille des Basques, ou en cliquant sur le lien suivant : https://forms.gle/D3xP2LTCbiGkPVBeA . D’une durée d'environ 30 à 45 minutes, le rallye est adapté pour toute la famille.

«Il était important pour nous de souligner l'Halloween d'une façon différente, tout en respectant les normes sanitaires. Nous sommes convaincus que ce rallye extérieur saura plaire à tous, petits et grands», a mentionné Laurie Vaillancourt, directrice de la Maison de la Famille des Basques.

Suivez l’organisme sur Facebook pour tous les détails. L’activité est gratuite. Elle sera remise au 1er novembre en cas de mauvaise température.