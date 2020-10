La MRC de Témiscouata dresse un bilan positif de ses interventions et investissements

Malgré un contexte difficile depuis mars, la MRC de Témiscouata continue à appuyer les entreprises et les organismes de son territoire. Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, le Service de développement de la MRC a répondu à 106 demandes et une somme totalisant 2 351 713$ a été investie par le biais de ses divers fonds, soit le Fonds de développement des territoires (FDT), le Fonds local d’investissement (FLI) et le Fonds de développement éolien.

Au total, 47 entreprises, 25 OBNL ou coop, 2 organismes municipaux et 32 requêtes provenant des municipalités ont bénéficié d’un soutien. Ces contributions sont des leviers financiers importants puisqu’ils ont généré des investissements s’élevant à plus de 11 065 388 $ dans le milieu, soutenant l’activité économique, tout en permettant de créer, de maintenir ou de consolider plusieurs emplois.

La MRC est un partenaire de développement qui rend possible la concrétisation de nombreuses initiatives au Témiscouata. Elle contribue aux projets à caractère communautaire, mais également à ceux des entreprises, que ce soit pour le démarrage, la mise en marché, l’expansion, la consolidation ou la relève entrepreneuriale dans tous les secteurs d’activités.

«Vous pouvez compter sur notre équipe de professionnels aguerris pour vous accompagner dans vos projets. Grâce aux divers fonds disponibles, nous sommes en mesure de participer concrètement au développement de la région. Nous pouvons être fiers du travail accompli et soyez assurés que nous serons là pour vous, autant pour du support technique que financier», souligne Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata.

Mentionnons que dans le cadre du programme «Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises», une mesure relative à la COVID-19 mise en place par le ministère de l’Économie et de l’Innovation, le Service de développement de la MRC a traité 14 demandes entre le 7 mai et le 4 juin 2020. Pour l’ensemble des demandes, 11 ont été acceptées pour des investissements s’élevant à 395 000 $, permettant ainsi de consolider 107 emplois. Des fonds sont toujours disponibles pour les entreprises qui ont besoin de ce soutien financier. N’hésitez pas à appeler au 418 899-6725.