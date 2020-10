Sharlie Pelletier et Alec Dubé brillent au Gala Forces AVENIR

Deux élèves du Centre de services scolaires du Fleuve-et-des-Lacs, Alec Dubé et Sharlie Pelletier, ont été récompensés au gala Forces AVENIR, le 8 octobre. Cet événement vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant et la persévérance scolaire.

Conviés à un événement présenté exceptionnellement en version webdiffusée, une soirée animée par Stéphan Bureau, Alec Dubé , élève de 4e secondaire à l’école de Cabano, et Sharlie Pelletier, élève de 4e secondaire à l’école Transcontinental, ont reçu une bourse d’études universitaires de l’Université du Québec à Rimouski pour féliciter leurs efforts.

Souhaitant tirer profit de ses années au secondaire, Alec Dubé s’est largement impliqué au sein de l’école secondaire de Cabano, et ce, au niveau tant personnel que sportif ou culturel. Passionné de badminton, sport qu’il pratique quasi quotidiennement avec le club de l’école, Alec est souvent vu en train de prendre part à différents projets. Entre autres, il est responsable du spectacle de variétés Prière de ne pas envoyer de fleurs et est impliqué dans le concours Secondaire en spectacle en tant qu’artiste et journaliste.

L’élève de 5e secondaire a également été responsable du voyage scolaire à New York. Devant amasser près de 30 000 $ pour mener à bien ce projet, l’adolescent a dû trouver des activités de collecte de fonds, s’assurer de leur bon déroulement et mobiliser les élèves pour leur réalisation. Tout en maintenant d’excellents résultats scolaires, Alec est devenu, il va sans dire, un élément clé de la vie parascolaire au fil des ans.

Les difficultés scolaires ont toujours été omniprésentes dans la vie de Sharlie Pelletier. Elles se sont même accentuées lors de son passage au secondaire. Sharlie a tout juste réussi sa 1re année à l’école secondaire du Transcontinental, mais le tout s’est compliqué ensuite, alors que l’élève a été forcée de reprendre sa 2e et même d’intégrer un groupe plus restreint d’élèves nécessitant un suivi serré. Heureusement, ce fut un changement bénéfique pour cette jeune fille à la personnalité extravertie et au sourire contagieux, un changement qui lui aura permis de rehausser ses notes, d’adopter de nouvelles habitudes de travail et de retourner en cheminement régulier l’année suivante.

Maintenant en 4e secondaire, Sharlie déploie tous les efforts nécessaires à sa réussite, en plus de prendre le temps de s’impliquer dans l’école. Membre du gouvernement étudiant, elle s’engage dans plusieurs projets qui lui permettent, comme elle le dit si bien, de rendre l’école agréable pour tous.

Le Gala Forces AVENIR a permis de remettre un total de 590 000 $ en bourses, dont 60 000 $ en argent et 530 000 $ en bourses d’études universitaires.