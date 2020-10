Journée mondiale des enseignants : merci aux profs

À l’occasion de la Journée mondiale des enseignantes et les enseignants, qui se tient le 5 octobre de chaque année, le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (SEGP-CSQ) ajoute sa voix à celle de la Fédération des syndicats de l’enseignement pour rendre hommage aux enseignantes et aux enseignants qui, avec un engagement et un professionnalisme qui les honorent, sont sur la première ligne de l’éducation en ces circonstances exceptionnelles.

«Enseigner est un métier magnifique, mais combien exigeant. Les enseignantes et les enseignants assument avec brio leur leadership dans cette crise sans précédent et font actuellement un travail remarquable auprès des élèves de tous les secteurs. On est fier de pouvoir compter sur eux, mais ceux-ci doivent pouvoir compter sur des ressources suffisantes pour assurer leur sécurité et pour les soutenir davantage devant les immenses besoins des élèves. Sur ce, c’est avec toute mon admiration et toute ma gratitude pour le travail colossal que vous faites au quotidien que je vous souhaite une bonne Journée mondiale des enseignants», a signifié la présidente du Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage, Natacha Blanchet.

Le SEGP (CSQ) invite tous les élèves, les parents et les membres de la communauté à prendre le temps de remercier les enseignantes et enseignants pour leur engagement et à leur témoigner leur appui pour la poursuite de leur mission.

Le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (CSQ) représente les 1 150 membres des centres de services scolaires de Kamouraska–Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs. Il compte, parmi ses membres, du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Il est affilié à la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).