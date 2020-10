Denis Tardif rend hommage à tous les élus provinciaux ayant représenté la région

Le 1er octobre, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, a tenu à souligner ce jour important où les électeurs de Rivière-du-Loup-Témiscouata lui ont offert le privilège de les représenter à Québec en rendant hommage à tous les élus ayant représenté la région depuis 1867.

«Il y a deux ans exactement, vous m’avez donné la clé de l’Assemblée nationale et depuis, je l’utilise afin de faire progresser et rayonner notre circonscription. C’est pour moi un honneur de vous représenter et j’aimerais vous en remercier une fois de plus.»

Au cours de la dernière année, deux anciens députés de la circonscription sont décédés. Ces événements ont rappelé que le titre de député en est un emprunté et qu’il faut en faire bon usage.

Afin de rendre hommage aux élus provinciaux de la circonscription, M. Tardif a profité de ce jour anniversaire de son propre mandat pour inaugurer une murale représentant tous ceux qui ont représenté les gens d’ici dans les circonscriptions du Témiscouata, de Rivière-du-Loup, de Kamouraska-Témiscouata et finalement de Rivière-du-Loup - Témiscouata.

La murale montre les 32 élus sur un même pied d’égalité, les uns à côté des autres sans distinction de parti ou de circonscription, puisqu’ils ont tous fait le même travail, celui de représenter la région à l’Assemblée nationale depuis la première législature en 1867.

Rappellons que c'est Élie Mailloux, originaire de Saint-Arsène, qui avait été élu membre de la première législature du Québec.

«Aujourd’hui, je veux profiter de l'occasion pour souligner le travail accompli par tous les élus qui ont, tout comme moi, représenté notre belle région à l’Assemblée nationale; nous sommes 32 personnes ayant eu ce privilège depuis 1867. Et soyez assurés qu'en tant qu'élu actuel, je compte bien continuer à porter votre voix auprès de mes collègues à Québec.»