Modifications de l’utilisation des installations sportives et culturelles

Faisant suite au passage de la région au niveau d’alerte modérée orange, la Ville de Rivière-du-Loup doit apporter certaines modifications quant à l’utilisation de ses installations sportives et culturelles.

Ainsi, le Centre Premier Tech est accessible seulement pour les activités prévues à l’horaire et aux seules personnes concernées par ces activités. Des mesures supplémentaires sont mises en place pour éviter le croisement des groupes entre celles-ci. Le patinage libre demeure possible, mais ce sont désormais 25 patineurs qui peuvent s’élancer à la fois, ainsi que le prévoient les consignes applicables en zone orange. L’inscription via la plateforme Mes loisirs en ligne (VilleRDL/MesLoisirs) demeure obligatoire.

Peu de changement sont à noter en ce qui a trait à la bibliothèque, moins propice aux rassemblements spontanés. Tout de même, des mesures sont ajoutées afin de s’assurer de respecter en tout temps la limite de 25 personnes à la fois sur place, incluant le personnel.

Les citoyens sont donc encouragés à utiliser le service de prêt à emporter et sinon, à privilégier venir à un ou deux membres de la famille plutôt que l’ensemble de celle-ci. Finalement, toutes les activités d’animation intérieure demeurent suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Du côté des plateaux et salles en location, la salle Bon Pasteur de la Maison de la culture ne peut plus être réservée. Les salles du 2e étage demeurent disponibles pour des locations de groupes restreints, de 10 à 16 personnes selon la salle, et à raison d'une réservation par jour seulement. Il n’est plus possible non plus de réserver l’un des gymnases par l’entremise de la Ville, les établissements scolaires ayant suspendu les possibilités de location.

Les autres terrains sportifs et plateaux réservés par l’intermédiaire de la Ville ou en libre accès demeurent ouverts, pour un maximum de 25 personnes à la fois. Toutes les mesures sanitaires en vigueur sont à respecter : port du masque lors des transitions dans les plateaux intérieurs, lavage fréquent des mains, distanciation sociale et registre des présences sont obligatoires.

L’information vaut autant pour les terrains de soccer, balle-molle et baseball que les surfaces de dekhockey, le skateparc et le terrain de pétanque. Ce dernier fermera toutefois à compter du 5 octobre, alors que des travaux pour agrandir et sécuriser les aires de lancement prendront place, en tenant compte de la popularité grandissante de la surface de jeu.