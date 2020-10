Bertin Denis élu président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent

À la suite de l’assemblée générale annuelle du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRDBSL), le conseil d’administration annonce l’élection de Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, à la présidence de l’organisation.

M. Denis se dit très fier de représenter l’organisation et de collaborer avec les préfètes et préfets de la région au développement du Bas-Saint-Laurent.

«Après déjà 5 ans d’existence, le CRD gère ou coordonne près de 20 projets et mandats convenus entre les MRC du Bas-Saint-Laurent et les partenaires du milieu. Qu’il s’agisse du développement du secteur forestier, des services en travail de rue ou encore de l’entrepreneuriat, l’importance de nos actions concertées est majeure dans les communautés. Je tiens à souligner l’implication remarquable de plusieurs organisations de tous les horizons qui sont à pied d’œuvre avec le CRD et les MRC pour faire avancer des projets régionaux et relever nos défis collectifs», précise le président.

ACTIVITÉS 2019-2020

Profitant de l’assemblée générale, le CRD a déposé un rapport annuel précisant les mandats, projets et services qu’il dispense. Soulignons qu’au cours de la dernière année, le Projet d’expérimentation des types de rémunération des emplois en aménagement forestier a connu un départ remarquable, entre autres avec l’atteinte des objectifs de participation des travailleurs.

Les travaux des partenaires de l’Alliance pour la solidarité, débutés quant à eux au cours de la dernière année, donneront lieu à la réalisation de 8 plans d’action à l’échelle des MRC et à plusieurs initiatives régionales pour contrer la pauvreté et l’exclusion. Soulignons par ailleurs qu’un Portrait stratégique de développement de la main-d’œuvre est en cours de réalisation afin de mieux anticiper les besoins de main-d’œuvre.

Mentionnons que ces projets et mandats sont en lien avec les priorités 2019-2022 établies l’an dernier lors du Rendez-vous des partenaires du développement régional. Le rapport d’activités du CRD pour la période 2019-2020 est disponible au crdbsl.org.

DÉVELOPPER LA RÉGION

Rappelons que le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRDBSL) a pour mission de favoriser le développement de la région en assurant la concertation intersectorielle entre les acteurs régionaux et locaux du territoire.

Le CRD a notamment pour mandat de réaliser des projets collectifs convenus avec les MRC, de mettre en œuvre des ententes pour et au nom des MRC, d’assurer la gestion des fonds confiés par des partenaires et d’offrir des services administratifs.

Le conseil d'administration est formé des préfètes et préfets des huit MRC. Les directions générales des MRC, ainsi que deux membres désignés par la Table régionale des élu[e]s municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) sont observateurs.