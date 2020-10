Cet automne, c’est pareil avec nos différences!

La Ressource d’aide aux personnes handicapées Bas Saint- Laurent/Gaspésie/Îles de la Madeleine lance sa Campagne d’automne. L’édition 2020 de cette activité de sollicitation a débuté le dimanche 27 septembre et se poursuivra jusqu’au 31 octobre. L’objectif a été fixé à 25 000 $.

La Campagne d’automne est la seule activité de financement de La Ressource qui peut garder sa formule habituelle malgré le contexte actuel créé par la Covid-19. Les individus et entreprises ayant déjà donné seront sollicités par des téléphonistes bénévoles ou par la poste. Les nouveaux donateurs sont évidemment les bienvenus et sont même essentiels en cet automne particulièrement différent. Rappelons-nous que 80 % du budget de fonctionnement de l’organisme provient de ses activités autonomes de financement, donc de dons provenant directement du milieu. «Cette année, l’offre de services est plus que jamais proportionnelle à la générosité de ceux qui choisissent notre cause», mentionne Thérèse Sirois, directrice générale de l’organisme.

La Ressource profite du lancement de sa Campagne d’automne pour présenter les Têtes d’affiche qui accompagneront ses activités tout au long de l’année. Les visages de La Ressource sont Colin et sa maman Alice Mittler. Colin est membre depuis près de 7 ans et il a bénéficié d’aides financières pour l’acquisition d’équipements spécialisés. Ensemble, ils incarnent parfaitement la référence d’enfant et de parent pareils avec leurs différences.

La Ressource vient en aide annuellement à plus de 1 200 personnes vivant avec un handicap sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. En plus d’œuvrer à l’intégration sociale des personnes handicapées, La Ressource supporte l’achat d’équipements spécialisés qui sont recommandés par des professionnels de la santé, mais non défrayés par le Réseau de la santé.

Pour faire un don, il suffit de contacter le 418 722-7233 ou de visiter le www.laressource.tv.