Un projet de volontariat à la Manne rouge je récolte

La Manne rouge je récolte, grâce au soutien financier de Les Offices jeunesse internationaux du Québec, vient d’accueillir deux volontaires qui seront en appui au projet de panier solidaire jusqu’au début décembre. Ces volontaires participeront notamment aux récoltes, à la transformation et la distribution des légumes.

Le panier solidaire est un projet qui vise à distribuer des paniers de légumes gratuitement aux personnes vulnérabilisées par le contexte de pandémie de la COVID-19. Plus de 80 paniers seront remis à des familles et personnes seules, une fois par mois pour tout l’automne. Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention de la Croix-Rouge canadienne et de Good Food Community.

L’engagement d’organismes locaux permet aussi de faciliter la distribution, dont le Carrefour d’initiatives populaires, la Maison de la Famille du Grand-Portage, le Centre d’Entraide l’Horizon, le Centre-Femmes du Grand-Portage, la Bouffée d’air du KRTB, de même que le CLSC Rivières et Marées et le CLSC de Rivière-du-Loup.

Ce projet s’inscrit en cohérence avec le développement de l’autonomie alimentaire et l’éducation populaire visé par la mission de la Manne rouge je récolte. Le kiosque de la Manne rouge est ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 18h.