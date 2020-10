Projet d’implantation de frigos partagés dans la région de Rivière-du-Loup

Alors que la saison des conserves bat son plein, un comité de partenaires incluant COSMOSS Rivière-du-Loup souhaite installer des frigos libre-service ou communautaires à Rivière-du-Loup et dans d’autres municipalités de la MRC afin de favoriser la solidarité alimentaire entre les citoyens.

«L’idée, c’est d’avoir accès à des aliments dans des milieux qui sont considérés comme des déserts alimentaires et de viser l’entraide. Beaucoup de personnes ont fait des jardins cet été et ont des surplus qu’ils pourraient échanger. Ça permet aussi de réduire le gaspillage alimentaire», explique l’agente de projets de COSMOSS, Jeanne Trachy, Ces frigos, qui seront installés dans des lieux publics accessibles à tous, comprennent parfois une partie garde-manger. Les participants viennent porter des produits non transformés et repartent avec des aliments qu’ils ne cultivent pas.

Le comité organisateur est présentement à la recherche de bénévoles ou d’organismes porteurs qui seraient intéressés à participer à cette initiative. «Ça prend une équipe de bénévoles pour s’occuper de l’entretien, de l’hygiène, de la salubrité et pour s’assurer que les températures de conservation sont respectées», précise Mme Trachy.

Le nombre de frigos libre-service qui seront installés et leurs emplacements restent encore à déterminer selon la demande et ils seront en lien direct avec les gens qui veulent s’impliquer dans cette démarche. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec Jeanne Trachy au 418-867-2485, poste 253.

L’expérience réalisée au cours des derniers mois au Témiscouata a inspiré l’implantation de frigos libre-service dans la région de Rivière-du-Loup. Huit frigos communautaires ont été installés, portés par la Maison des jeunes l’Entre-Deux de Cabano, en collaboration avec COSMOSS Témiscouata, le CISSS du Bas-Saint-Laurent, Acti-Familles et la Maison des jeunes pirana de Pohénégamook. Ils sont situés à Témiscouata-sur-le-Lac (2), Biencourt, Dégelis, Packington, Pohénégamook, Rivière-Bleue et Saint-Elzéar-de-Témiscouata.