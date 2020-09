La période d’enregistrement des chiens et des chats débute à Rivière-du-Loup

Les propriétaires de chiens et de chats qui résident à Rivière-du-Loup pourront enfin enregistrer leur animal auprès de la Ville afin de recevoir leur médaille d’identification. La période d’inscription, qui débute le 30 septembre, s’étendra jusqu’au 31 mars prochain afin de laisser aux propriétaires d’animaux le temps nécessaire pour se conformer. Une campagne publicitaire est lancée simultanément pour en informer la population.

Rapide, facile et pratique, l’enregistrement est rendu possible à partir du portail Gestipattes, accessible à partir du site Web de la Ville à l’adresse VilleRDL.ca. Chaque animal devra avoir sa propre fiche qui contiendra tous les détails pertinents à son identification en cas de fugue. Ainsi, il sera beaucoup plus aisé, pour la fourrière municipale, de retrouver les propriétaires d’animaux égarés.

Une fois l’inscription faite et le paiement effectué, une médaille sera envoyée par la poste au propriétaire sous deux à trois jours ouvrables. Cette médaille devra ensuite être portée en tout temps par les chats et les chiens afin d’assurer leur sécurité. Elle contiendra le nom de la ville, le numéro de dossier de l’animal et le numéro de téléphone de la fourrière.

FRAIS

Les frais relatifs à l’enregistrement sont les suivants : Pour les chiens, l'enregistrement est de 30 $ et le renouvellement annuel obligatoire de 25 $. Pour les chats, l'enregistrement est de 15 $ et le renouvellement annuel obligatoire : 10 $.

En cas de perte ou de bris d’une médaille, des frais de 5 $ seront exigibles pour en obtenir une nouvelle.

CAMPAGNE PUBLICITAIRE

Afin de bien informer la population de Rivière-du-Loup, des publicités seront diffusées dans les différents médias de la région. Il est d’ailleurs possible de consulter dès maintenant la publicité télé à partir de la chaîne YouTube de la Ville: https://youtu.be/oDA6rzZfccI

NOUVELLE RÈGLEMENTATION

Rappelons que la Ville de Rivière-du-Loup a récemment adopté la nouvelle mouture de son Règlement relatif aux animaux. Cette révision était devenue nécessaire à la suite des modifications règlementaires imposées par le gouvernement du Québec qui obligent notamment les municipalités à tenir un registre des chiens sur leur territoire.

La Ville rappelle d’ailleurs qu’aucun animal ne peut circuler en liberté sur la voie publique sans être accompagné de son propriétaire, ce qui inclut les chats. Il est également nécessaire de rappeler que le maximum autorisé par unité d’habitation est de deux chiens ou trois chats, ou quatre animaux au total.

Pour prendre connaissance du Règlement dans sa version intégrale, rendez-vous dans notre site Web, à VilleRDL.ca, et cliquez sur le lien en page d’accueil. Il est aussi possible d’obtenir une copie imprimée, moyennant des frais, en communiquant avec le Service du greffe et des affaires juridiques, par téléphone au 418 867-6715, ou par courriel à [email protected]