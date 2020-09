Pierre Dubillard soutient Les Vieux Loups

Le franchisé McDonald’s Pierre Dubillard a annoncé la réouverture officielle de son restaurant au Walmart de Rivière-du-Loup le 30 septembre 2020. Afin de souligner la réouverture de son restaurant, M. Dubillard tenait à soutenir un organisme dont il est partenaire depuis plusieurs années, Les Vieux Loups.

Pour chaque Big Mac et repas Joyeux festin vendu, 1 $ sera remis à cet organisme lors de la première fin de semaine d’ouverture, soit les 3 et 4 octobre. La mission première des Vieux Loups est de venir en aide financièrement à des organismes de bienfaisance et à des causes jeunesse, tant sur les plans sportif, culturel, éducatif que social. Il est important pour M. Dubillard de rester actif et engagé envers le bien-être de la collectivité. C’est donc pourquoi il a choisi cet organisme.

Sa générosité ne s’arrête pas là puisqu’en l’absence du Grand McDon cette année, M. Dubillard a amassé plus de 14 000 $ qu’il redonnera à la Fondation Polyvalente La Pocatière, la Fondation pour la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, le Centre d’équithérapie La Remontée, Les Loups-Marins de Rivière-du-Loup, la Fondation louperivienne d'enseignement primaire et secondaire et le Club de natation Artistique les Flamants Roses.

«Je suis très fier d’officialiser la réouverture de mon restaurant McDonald’s situé au Walmart de Rivière-du-Loup. Je suis tout particulièrement enthousiaste à l’idée d’accueillir à nouveau notre fidèle clientèle et je tiens à remercier les résidents de la région pour leur appui et leur respect des normes sanitaires. Ceci ne serait pas possible sans eux. Au nom de toute l’équipe, un immense merci!», a commenté Pierre Dubillard, également propriétaire de quatre autres restaurants McDonald’s dans les MRC de L’Islet, de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et de Témiscouata. Il emploie un total de 375 personnes.

Pierre Dubillard, propriétaire des restaurants McDonald’s de la région.