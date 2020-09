Fin de la grève générale dans les garderies en milieu familial du Québec

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) a annoncé, ce dimanche 27 septembre, la conclusion d'une entente de principe avec le ministère de la Famille pour 10 000 responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE).

La grève générale illimitée prendra donc fin après une semaine et les enfants pourront retrouver leur éducatrice dès lundi.

Rappelons que la FIPEQ-CSQ avait déclenché une grève générale illimitée le 21 septembre, faute d'avoir trouvé un terrain d'entente avec le gouvernement du Québec concernant la question salariale. Les intervenantes en milieu familial étaient sans entente collective depuis le 31 mars 2019.

Les responsables en services éducatifs en milieu familial réclamaient un salaire de 16,75 $, elles qui gagnaient l’équivalent de 12,42 $ de l’heure, selon les estimations de la FIPEQ-CSQ. La semaine dernière, le syndicat déplorait d’ailleurs que la dernière offre du gouvernement se chiffrait à 12,83 $ l'heure.

Cette grève générale illimitée a touché plus de 150 services éducatifs en milieu familial dans les MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques. Ils comprennent chacun en moyenne six enfants.

«Je suis heureux de vous annoncer que le gouvernement et la FIPEQ-CSQ ont conclu une entente de principe, dans les dernières heures. C’est une excellente nouvelle pour des milliers de tout-petits et leurs parents, qui retrouveront leur éducatrice lundi matin. Merci à tous!», a réagi le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, sur les réseaux sociaux.

CONTENU DE L’ENTENTE

La FIPEQ-CSQ dévoilera le contenu de l'entente le lundi 28 septembre, à 19 h 30, sur son site web et sa page Facebook. Les syndicats locaux membres de la Fédération tiendront des séances d'information avec leurs membres sur le contenu de l'entente. Le vote aura lieu par téléphone du 2 au 4 octobre. Le résultat final sera annoncé le lundi 5 octobre à 19 h 30.

Afin de permettre à ses membres de voter librement sur l'entente de principe, la Fédération réservera ses commentaires jusqu'au dévoilement du résultat final.