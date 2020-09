Place à la Grande marche FADOQ au parc côtier Kiskotuk

Dans l’objectif de promouvoir les saines habitudes de vie, la FADOQ région Bas-Saint-Laurent organise une grande marche d’automne au parc côtier Kiskotuk de Cacouna le samedi 3 octobre à 13h.

Ce territoire ancestral est préservé par le Service canadien de la faune. Le site du marais est reconnu comme l’un des trois meilleurs lieux d’observation d’oiseaux au Québec. La marche va permettre de découvrir une forêt mixte et nordique en plus de la vue panoramique sur le fleuve, les bélugas et les terres agricoles. Le parcours fait un peu plus de 3 kilomètres, à un niveau intermédiaire. Les participants sont invités à apporter leur collation, une bouteille d’eau et une solution aseptisante hydroalcoolique pour les mains. Les souliers ou bottes de marche sont recommandés. L’activité aura lieu beau temps ou mauvais temps. L’inscription est obligatoire au 418-893-2111, poste 1 ou ai 1 800-828-3344, poste 1. En lien avec la pandémie de COVID-19, l’activité sera adaptée aux règles de la santé publique en vigueur.

La FADOQ région Bas-Saint-Laurent se garde le droit de modifier la date, le lieu et ne nombre d’inscriptions ou d’annuler l’activité pour être conforme aux règles sanitaires de la santé publique.