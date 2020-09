La Fondation André-Côté franchi le camp des 2000 masques et lance une promotion

Depuis la fin du mois de mars, la Fondation André-Côté s’est lancée dans la fabrication de masques artisanaux. Ceux-ci sont cousus par une équipe de bénévoles provenant de Québec à Saint-Antonin, des dames au cœur en or qui ont franchi tout dernièrement le cap de 2 000 masques produits.

Imaginez les heures de couture, les mètres de fil, d’élastique et coton qu’elles ont dû manipuler, et même beaucoup plus avec leur préoccupation de coudre un masque pratiquement sans défaut. Avec le temps, les modèles ont été améliorés, adaptés et les bénévoles se sont ajustées à tous les changements ou difficultés auxquels elles ont fait face avec ce projet.

Dans les prochains jours, des chroniques seront d’ailleurs publiées sur la page Facebook de la Fondation André-Côté pour présenter ces femmes qui se sont impliquées sporadiquement ou qui sont dans ce projet depuis le tout début. L’invitation est lancée pour connaître… Chantal, Anne-Emmanuelle, Aline, Johanne, Linda, Valérie, Marie, Thérèse et les autres!

Ce sont aussi 6 commerces qui ont ouvert leurs portes pour être des points de vente dans lesquels on trouve, encore à ce jour, des masques de la Fondation André-Côté au coût de 10$ : Marché Aux Caissons de Ste-Louise, Librairie L’Option et Uniprix de La Pocatière, Marché Royer de St-Pacôme, Familiprix de St-Pascal et Marché Richelieu de St-Alexandre.

À l’aube de la 2e vague annoncée et pour souligner le cap franchi des 2 000 masques, la Fondation André-Côté lance une promotion pour le mois d’octobre : 3 masques pour 25 $ incluant la livraison postale. Cette promotion s’applique uniquement sur les commandes en ligne faites le site web de la Fondation André-Côté.

Les personnes intéressées pourront choisir les grandeurs, les styles (uni ou à motifs) ainsi que le genre (pour femme ou homme) via le formulaire de commande. Une équipe préparera le paquet surprise et vous l’acheminera par la poste peu importe votre lieu de résidence. Pour passer votre commande, rendez-vous sur fondationandrecote.ca/masque-artisanal du 1er au 31 octobre 2020.