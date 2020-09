42 M$ investis dans les infrastructures d’eau de municipalités du Bas-Saint-Laurent

Le Canada et le Québec investissent 42 millions de dollars dans les infrastructures d’eau de municipalités du Bas-Saint-Laurent pour assurer des services adéquats et relancer l’économie de la région.

Le gouvernement fédéral injecte donc plus de 21 M$ dans 20 projets sous le volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement provincial met également plus de 21 M$ provenant du Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU).

Les contributions fédérales-provinciales font partie de l’investissement massif de 637,8 millions de dollars que les deux gouvernements ont annoncé le 20 aout dernier. Ces projets permettront, notamment, de moderniser les réseaux municipaux d’alimentation en eau potable, de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées.

La Ville de Pohénégamook recevra donc de l’argent pour la réalisation de trois projets. Le premier, soit la réfection de deux puits, la mise en place d'un système de traitement de l'eau potable par désinfection, la construction d'un nouveau bâtiment technique et le remplacement d'équipements des postes de surpression Sully et Saint-Éleuthère, fait l’objet d’une aide financière conjointe de 2 231 000 $. La Ville de Pohénégamook paiera une contribution de 557 941 $. Elle reçoit aussi de l’aide financière, 1 289 574 $ au total, pour deux autres projets de remplacement d’environ 1 500 mètres au total de conduites d’eau potable et d’égouts sanitaires, pour la restauration de la route et du terrassement. La Ville paiera 322 395 $ pour cette partie.

Rivière-Bleue reçoit 1 727 640 $ pour le remplacement d’environ 2 233 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l’installation de nouvelles conduites d’égouts pour la séparation des réseaux d'égouts et pour la restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. La Municipalité devra débourser 431 910 $ pour ces travaux.

Rivière-du-Loup obtient 3 982 558 $ pour le remplacement d’environ 2 290 mètres de conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux et les travaux de la route. La Ville injectera 995 641 $ dans ces projets.

Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup se voit accorder une somme totale de 646 950 $ et devra débourser 161 738 $ pour des travaux similaires.

Saint-Michel-du-Squatec aura 822 956 $ pour la mise en place d'un système de traitement de l'eau potable par désinfection pour traiter l'eau de l'ensemble des puits de la municipalité ainsi que la remise en état des puits. La Municipalité paiera 205 741 $ pour ce projet.

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac obtient 3 986 462 $ également pour le remplacement d’environ 5 347 mètres de conduites pour améliorer les aqueducs ainsi que les systèmes d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l’installation de nouvelles conduites d'eaux pluviales pour la séparation d’égouts, et la restauration de la route et du terrassement où les travaux auront eu lieu. La Ville y injectera 996 617 $.