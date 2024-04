Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup reçoit le Prix Anselme-Gagné

L’Association pour le développement des ainés et des ainées à l’UQAR (ADAUQAR) organise quatre activités dans la semaine du 6 mai pour souligner ses 35 ans d’existence. Majoritairement gratuites, en présence et à distance sur Zoom, elles s’adressent à toute personne de 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et ...