Lancement du programme Nouveaux Horizons pour les ainés

Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, informe les organismes communautaires, les municipalités et les associations que le programme Nouveaux horizons pour les ainés 2020-2021 recueille présentement des projets jusqu’au 20 octobre à 15h. La contribution maximale est de 25 000$.

«J’ai déjà fait parvenir une trousse de présentation de demande aux organismes qui se sont manifestés préalablement. Je me fais un devoir de les aviser dès la réouverture du programme et lorsque des changements sont annoncés. Il est possible d’être ajouté à cette liste en avisant mes bureaux, a indiqué le député Bernard Généreux. Mon équipe apporte un soutien personnalisé aux associations qui déposent un projet, c’est pourquoi il est important de m’aviser afin de s’assurer que les propositions soient bien bouclées, augmentant ainsi les chances qu’elles soient acceptées et puissent voir le jour. À chaque année ce sont des dizaines d’initiatives stimulantes pour les ainés qui prennent place dans Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup.»

Le programme appuie des activités traditionnelles ou de secours en réponse à la COVID-19 qui engagent la participation d’ainés et répondent à au moins un de ses cinq objectifs suivants: promouvoir le bénévolat chez les ainés, les inciter à participer à leur collectivité à titre de mentor, accroitre la sensibilisation aux mauvais traitements envers eux, faciliter leur participation sociale et leur inclusion, fournir une aide à l’immobilisation pour des projets destinés aux ainés.

Cet été, un fonds supplémentaire de 20 millions de dollars a été alloué à ce programme en réponse à la pandémie qui frappe grandement la tranche d’âge des 65 ans et plus. Les organismes ayant déjà soumis un projet ont pu l’adapter pour se concentrer sur des activités de secours dont, la réduction l'isolement des ainés, l’amélioration de leur qualité de vie et le maintien d’un réseau de soutien social. Voici les projets sélectionnés dans la région du KRTB : 25 000$ pour «Secours pour nos ainés», matériel informatique et port du masque à Cacouna, «Achat de matériel informatique» au Cercle des fermières l’Isle-Verte pour 20 000$ et 15 750$ pour le projet «Ainés actifs et branchés», exercices en ligne pour les ainés à Rivière-du-Loup.