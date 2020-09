La première truffière de l’Est-du-Québec voit le jour à Saint-Juste-du-Lac

L’entreprise d’Auclair «La Jardinière», sise dans la MRC de Témiscouata, annonce le lancement de son projet de truffière. Cent arbres ont été plantés sur un lot agroforestier à Saint-Juste-du-Lac. Des chênes à gros fruits constituent le tiers de la plantation et des noisetiers américains, les deux autres tiers.

Le projet novateur est issu d’une collaboration avec ArborInnov et Biopterre. C’est la première truffière de l’Est-du-Québec et l’une des premières au Canada. Le projet est la première phase d’un déploiement qui s’inscrit dans une volonté régionale de dynamiser les terres en friche par la mycosylviculture et l’agrotourisme.

«La Jardinière se positionne comme pionnière en agroforesterie dynamique, en mycosylviculture et en cultures innovantes. L’entreprise fait aussi partie du réseau de producteurs de noisettes du Bas-Saint-Laurent. Un projet piloté par Saveurs du Bas-Saint-Laurent, Biopterre et la Table de concertation des produits non ligneux. Nous sommes fiers de contribuer à la redynamisation du JALL à notre façon», souligne le porte-parole de La Jardinière, David Robert.

«Le Plan de développement de la zone agricole représente un rouage important de l'avenir économique de la région. Les nouveaux produits comme la truffe sont des éléments majeurs de la stratégie de développement témiscouataine. De nombreuses terres sont actuellement en friche au Témiscouata et la MRC appuie leur revalorisation. Je tiens à souhaiter un franc succès à La Jardinière avec son projet innovant», indique Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata.

La Jardinière récoltera ses premières truffes dans cinq à sept ans. Elles s’ajouteront à l’offre de micropousses biologiques et de champignons de culture de l’entreprise. Cette dernière a pour objectif d’être présente à l’année pour nourrir les gens de la région et leur faire découvrir les richesses de leur territoire.