Le programme de recherche Odyssée Saint-Laurent dresse un excellent bilan de ses missions estivales à bord des navires de recherche

Le programme de recherche Odyssée Saint-Laurent et le Réseau Québec maritime (RQM) dressent un excellent bilan de leur été 2020. Malgré les défis logistiques associés à la crise sanitaire de la COVID-19, la totalité des missions scientifiques estivales à bord de navires de recherches ont été accomplies avec succès.

«Il est essentiel de continuer à soutenir et promouvoir la science, même en temps de crise. Les réussites de cet été démontrent qu’il est toujours possible de s’adapter et d’innover», mentionne Dany Dumont, directeur général du Réseau Québec maritime.

Entre les mois de juin et août, quatre missions, dont une fédératrice multidisciplinaire, ont eu lieu à bord du Lampsilis et du Coriolis II. En tout, 28 participants et participantes ont pris part à 19 projets impliquant 10 institutions de recherches dont trois situées à l’extérieur du Québec. Pendant plus de 60 jours, les chercheurs et chercheuses ont sillonné et étudié le Système Saint- Laurent sur une distance de plus de 1000 kilomètres, de l’ouest de l’île de Montréal jusqu’au golfe du Saint-Laurent. Le RQM a investi près d’un million de dollars afin de soutenir ces missions estivales.

«Il fut enthousiasmant de voir le degré de collaboration interinstitutionnel augmenter pendant cette saison intense en missions, et ce malgré les conditions limitantes engendrées par la crise de la COVID-19. En ces temps de logistique compliquée, je suis extrêmement fier de voir les retombées ainsi que l’envergure et la qualité de la recherche accomplie lors de nos initiatives fédératrices», explique Erwann Fraboulet, responsable du programme de recherche phare du RQM.

Cet automne, le programme de recherche Odyssée Saint-Laurent soutiendra trois missions scientifiques. Elles débuteront avec la première mission annuelle à bord du Coriolis II, le 9 septembre 2020.

À propos d’Odyssée Saint-Laurent

Odyssée Saint-Laurent est un ambitieux programme de recherche du Réseau Québec maritime. Bénéficiant d’un financement de 15 M$ du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, Odyssée Saint- Laurent est articulé autour de trois chantiers, soit «Découverte», «Applications» et «Innovation ouverte». Le programme de recherche vise l’acquisition de connaissances sur les écosystèmes du Saint- Laurent, la biodiversité et les facteurs de stress environnementaux du système Saint-Laurent, la conception d’outils, de technologies et de pratiques intersectorielles pour un développement maritime durable.