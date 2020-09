La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup reçoit 38 155 $ pour former ses membres

Afin de soutenir activement ses membres dans le contexte de changement actuel et la relance de leurs activités, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL) propose gratuitement aux entreprises et aux travailleurs autonomes membres trois formations sur des sujets ciblés.

Ce projet de formation a été approuvé par la Commission des partenaires du marché du travail dans le cadre du volet collectif du Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME). La Chambre de commerce agira ainsi à titre de promoteur collectif. Les formations seront dispensées par VOLCAN, le regroupement des services de formation aux entreprises, qui est constitué des établissements d’enseignement reconnus de la région.

Lancé le 6 avril dernier, le PACME vise à aider les entreprises à traverser la crise en favorisant le retour au travail de leurs employés par le biais de subventions pour des activités de formation.

«À la lumière des échanges avec nos membres provenant d’une diversité de secteurs d’activité, nous avons constaté que plusieurs d’entre eux ont un intérêt marqué pour recevoir de la formation», indique Marie-Hélène Collin, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce. En agissant comme promoteur collectif, la Chambre de commerce facilitera ainsi l’accès à des formations de qualité pour les entreprises et pour les travailleurs autonomes membres. «Le développement des compétences des employés et des gestionnaires constitue un levier incontournable qui permet de demeurer compétitif et de faire face efficacement aux changements, ajoute Mme Collin. Nous souhaitons soutenir nos membres en leur proposant des outils concrets et un accompagnement efficace en cette période de relance.»

Les formations offertes sont : les 17 et 24 septembre et le 1er octobre, «Le comportement du consommateur 2021», puis les 6, 14 et 20 octobre, «Garder le contrôle sur sa trésorerie et faire des prévisions adaptées», et finalement la formation «Faire face à l’adversité…en équipe!», le 29 octobre, le 5 novembre et le 12 novembre.

Le regroupement des services de formation aux entreprises VOLCAN est un point d’accès à des services-conseils, des formations et des solutions sur mesure pour les travailleurs, les entreprises et les organismes de la région de Rivière-du-Loup. Il est constitué de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), du Cégep de Rivière-du-Loup, et de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

Pour des informations complémentaires et s’inscrire : https://www.monreseaurdl.com/activites ou 418-862-5243.