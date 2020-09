Fermeture du sentier du Petit-Témis

Le ministère des Transports informe la population que, dans le cadre du projet de construction de l’autoroute 85, une section d’environ 5 km du parc linéaire interprovincial Petit-Témis sera fermée entre le 8 septembre et le 20 novembre 2020.

La portion du sentier visée par cette fermeture est située entre Saint-Antonin et Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Les utilisateurs devront rebrousser chemin.



Pendant cette période, le Ministère finalisera les travaux amorcés à l’automne 2019, dont le remplacement de ponceaux et la construction d’un pont en acier et en bois.



La population est invitée à respecter la signalisation qui sera en place pour la fermeture du sentier, et ce, pour des raisons de sécurité.