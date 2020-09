Une des bouteilles de produitz toxiques retrouvée à Saint-Jean-Port-Joli

Dans la soirée du 26 août, 14 bouteilles de 1,5 litre pouvant ressembler à celle qui apparait sur la photo ci-dessus sont accidentellement tombées du M/V The Holy dans le fleuve Saint-Laurent au point d’ancrage de Pointe-St-Jean (Île d’Orléans). Voilà que dans la soirée du 30 août, une citoyenne a rapporté avoir trouvé une des 14 bouteilles dans le secteur de St-Jean-Port-Joli.



Après avoir vérifié qu’il s’agissait bel et bien d’un des contenants en question, la Garde côtière canadienne a contacté SGS Canada qui a pris les mesures de sécurité pour la récupérer le lendemain matin.



Puisque les bouteilles peuvent atteindre la rive, la Garde côtière canadienne demande à la population de redoubler de vigilance et rappelons qu’il est important de ne pas les manipuler. Il s’agit de bouteilles vides qui contenaient un produit de nettoyage de cales. Elles ne représentent aucun danger pour l’environnement mais pourrait l’être pour les personnes si jamais elles étaient ouvertes. Les résidus qui pourraient s’y trouver représentent un risque pour la santé et la sécurité des individus.

La Garde côtière canadienne demande à la population de signaler la présence de ces bouteilles au Réseau d’avertissement et d’alerte de la Garde côtière canadienne au 1-800-363-4735.