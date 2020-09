Lancement du chantier d’infrastructures des rues Albert et Saint-Paul

La Ville de Rivière-du-Loup amorce cette semaine le chantier de la rue Albert et d’une portion de la rue Saint-Paul. Celui-ci comprend la réfection des conduites d’aqueduc et d’égouts, le pavage en neuf de la chaussée et la reconstruction d’un trottoir. Il devrait être achevé avant la fin du mois d’octobre.

Plus précisément, la rue Albert sera entravée d’un bout à l’autre, alors que la rue Saint-Paul sera fermée de la rue Saint-Pierre jusqu’à une cinquantaine de mètres à l’ouest de la rue Albert. La circulation locale sera maintenue jusqu’à la limite des travaux sur Saint-Paul, via le boulevard Armand-Thériault. Les travailleurs interviendront par ailleurs sur la rue Saint-Henri en bordure du Collège Notre-Dame, mais la circulation contournera simplement la zone, sans détour.

Les entraves devraient avoir peu d’impact sur la circulation urbaine, étant donné le caractère essentiellement résidentiel des rues en chantier. Cependant, en raison des secteurs scolaires à proximité, les usagers de la route sont tout de même invités à faire preuve de vigilance et de courtoisie aux abords des travaux.

Les citoyens et institutions situés dans la zone des travaux ont été conviés à une rencontre, afin d’obtenir les détails techniques des travaux, dont le processus d’installation de l’aqueduc temporaire. Les travaux ont fait l’objet d’un règlement d’emprunt de 2,3 M$. Une aide financière gouvernementale a été confirmée, les détails seront annoncés prochainement.