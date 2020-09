Quand Benoit est là, à La Porte arrière

Les bonnes nouvelles s'accumulent pour le restaurant louperivois La Porte arrière. Après une critique des plus positives publiée dans le quotidien Le Devoir, l'équipe du restaurant a accueilli le jeudi 27 aout l'animateur «Quand Benoit est là» de la chaine Zeste, Benoit Roberge, et son équipe pour un tournage.

«On trouve ça incroyable. La gang a vraiment trippé avec nous autres, la soirée s'est terminée aux petites heures tout en respectant les consignes d'hygiènes liées à la COVID-19», a lancé en riant Patrica Charest, copropriétaire de La Porte Arrière.

Benoit Roberge s'est présenté dès 13 h au restaurant. Il a pu suivre et accompagner l'équipe en cuisine avec notamment Martin Matte et Philippe Lafrenière dans les préparatifs menant à l'arrivée des clients. Une fois la soirée lancée, il s'est assis au comptoir afin de profiter de l'expérience. Tout comme les clients du restaurant, il a eu droit aux conseils avisés et aux explications de Patricia et de Mynessa Lapointe Ouellet tant pour le menu que dans la sélection des vins.

«Il s'est promené dans le resto, il est allé à toutes les tables. Il a fait un vox pop demandant aux gens ce qui les avait amenés à La Porte Arrière, leur avis, leur chouchou. Les gens ont vraiment embarqué et ont participé. C'était aussi une belle marque de reconnaissance de nos clients», a souligné Mynessa, copropriétaire de La Porte Arrière.

Un coup de cœur ? «Il a versé une petite larme quand il a gouté à nos charcuteries maison que notre employé Philip Cleassen fait. Du jambon fumé à cru et vieilli trois mois», répond Patricia.

La présence de l’animateur de Zeste n’est pas étrangère à la critique de Laurence-Michèle Dufour publiée en aout dernier dans Le Devoir. «Le lundi suivant, j’avais l’appel de la productrice pour une demande de tournage. J’avais des frissons. Ça ne fait pas encore tout à fait un an et demi et déjà, il y a cette reconnaissance, ça nous donne du gaz pour pousser nos limites encore plus», ajoute la copropriétaire.

L'épisode qui mettra en vedette les artisans du restaurant louperivois et ses clients sera diffusé lors de la prochaine saison qui s'amorcera en janvier prochain sur les ondes de la chaine Zeste. Benoit Roberge, que l’on a aussi connu comme chroniqueur, scripteur et réalisateur, y parcourt la province à la découverte de restos incontournables. Parmi les «pépites» qu'il ramènera à «Quand Benoit est là» figurera La Porte Arrière.

Le restaurant a accueilli ses premiers clients en avril 2019. L’équipe de propriétaires est composée de Mynessa Lapointe Ouellet, Martin Matte, Patricia Charest et Philippe Lafrenière.