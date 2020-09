Rentrée scolaire au Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup

C’était jour de rentrée scolaire hier pour les quelque 6 403 élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

Les derniers mois ont fait vivre une large gamme d’émotions aux familles de la région. La pandémie de la COVID-19 a mis le réseau scolaire à l’épreuve. La collaboration des parents, des élèves et de l’ensemble du personnel des établissements permet d’assurer une rentrée scolaire sécuritaire, dans le respect des consignes sanitaires strictes de la Santé publique. Ainsi, les jeunes et les moins jeunes peuvent retourner en classe ou en atelier pour consolider et poursuivre leurs apprentissages. En plus des 6 403 élèves du secteur jeunes, s’ajoutent plus de 750 élèves admis à temps plein, dans les divers centres d’éducation des adultes ou de formation professionnelle. Des dizaines d’autres inscriptions sont attendues au cours des prochaines semaines.

Dans le cadre de cette rentrée inhabituelle, tous les membres des équipes-écoles seront, plus que jamais, appelés à soutenir les élèves. Avec bienveillance et de manière concertée, les enseignants, le personnel de soutien, le personnel professionnel et les gestionnaires relèveront ensemble le défi d’offrir aux jeunes des services adaptés à leur situation. Les élèves pourront compter sur des équipes complètes d’enseignants ainsi que sur tout le personnel en service à l’élève, car tous les postes sur le territoire du centre de services scolaire ont été comblés.

Pour les parents, les activités recommencent également. Ils seront invités, dans les prochains jours, à l’assemblée générale annuelle des parents, laquelle leur permettra d’obtenir des informations importantes sur le milieu de vie de leurs enfants ainsi que d’élire leurs représentants au conseil d’établissement, au comité de parents et à l’organisme de participation parentale, si les parents présents le souhaitent.

Dans ce contexte de pandémie, le centre de services scolaire invite les parents à participer à une présentation virtuelle ayant comme objectif de les préparer à l’enseignement en ligne par l’intermédiaire de Teams au cas où la situation pandémique l’obligerait.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Depuis le 26 aout, et ce, jusqu'au 21 septembre de la même année, les membres de la communauté peuvent poser leur candidature pour siéger au nouveau conseil d'administration du centre de services scolaire. Le directeur général est chargé de mettre en place un nouveau conseil d’administration composé de parents, de membres du personnel ainsi que de membres de la communauté. Ce comité dirigera le centre de services scolaire à compter du 15 octobre 2020.

MATERNELLE 4 ANS

En plus des services déjà offerts, le centre de services scolaire a ajouté de nouveaux services pour l’année 2020-2021. On parle notamment de l’ajout de huit classes de maternelle 4 ans à temps plein, et ce, dans sept nouvelles municipalités. Il s’agit des milieux suivants : école Notre-Dame-du-Portage, école Desbiens, de Saint-Arsène, école Vents-et-Marées de Cacouna, école Hudon-Ferland de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, école Saint-Louis de Saint-Joseph-de-Kamouraska, école Saint-Louis de Kamouraska, école J.-C.-Chapais de Saint-Denis et l’école des Vieux-Moulins, de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (2e classe). Ces classes s’additionneront aux onze déjà existantes, portant le total à 19.