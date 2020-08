Le centre-ville accueille la Grande rentrée entrepreneuriale

Le Centre des dirigeants d’entreprise, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup et le Réseau des femmes professionnelles s’unissent pour une 4e année pour la rentrée entrepreneuriale. C’est sous le thème «Manifeste-toi» que les quatre réseaux d’affaires invitent leurs membres au centre-ville de Rivière-du-Loup le 3 septembre prochain à 17 h.

«Dans le contexte actuel, il était essentiel pour les quatre réseaux de s’unir et de marquer la rentrée. Cette année, plus que jamais, les gens d’affaires ont besoin de réseauter et de renforcer leur sentiment d’appartenance à la communauté d’affaires louperivoise», a mentionné Karine Malenfant, présidente du Centre des dirigeants d’entreprise.

L’accueil se fera à partir de 17 h au centre-ville, en face de la boutique Station Houblon. Vers 17 h 30, les participants occuperont le laboratoire social d’Espace Centre-ville et pourront se disperser sur la rue Lafontaine, entre Amyot et Frontenac et découvrir quatre stations où des bouchées leur seront offertes tout en réseautant avec leurs pairs.

«Avec ce concept, on offre à nos membres de manifester leur appui à l’économie locale dans une ambiance décontractée tout en respectant les mesures de distanciation sociale. Ça va faire du bien de revoir notre monde», a commenté Marie-Hélène Collin, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce.



En cas de pluie, l’activité sera annulée. L’inscription, avant le 2 septembre à midi, est obligatoire. Visitez le monreseaurdl.com ou écrivez à [email protected] pour plus d’information.

Nous reconnaissons sur la photo : (première rangée) Marie-Pier Gendron du Réseau des femmes professionnelles et Marie- Hélène Collin de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup; (2e rangée) Gabrielle Lavoie- Lévesque de la Jeune Chambre, Karine Malenfant du Centre des dirigeants d’entreprise et Alex-Ann Villeneuve Simard d’Espace Centre-ville.