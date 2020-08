La Fabrique de Saint-Patrice cède le parc Blais à la Ville

Lors de la séance du conseil de Ville de Rivière-du-Loup du lundi 24 aout, les élus ont approuvé l'entente de promesse bilatérale de vente et d'achat à intervenir avec la Fabrique de Saint-Patrice. Concrètement, la Ville mettra la main sur le parc Blais, le stationnement situé au sud de l'église Saint-Patrice et fera l'acquisition des terrains à l'est du parc.

Tant à la Ville qu'à la Fabrique on se réjouit de l'entente dont les modalités n'ont toutefois pas été dévoilées. «On est content. Le parc et le stationnement nous sont cédés et nous donnons une contrepartie pour les terrains de l'ancienne grange à dime (l'immeuble abritant les anciens locaux de la Société Saint-Vincent-de-Paul incendié en aout 2017). Tout ce coin-là, on veut le développer, nous avons des projets», lance la mairesse Sylvie Vignet.

Elle cite notamment la délocalisation possible du Marché public et d'un maillage avec la nouvelle Bibliothèque Françoise-Bédard. «Le parc comme les terrains, ce sont des endroits magnifiques, là c'est à nous et on va pouvoir développer cet espace culturel et communautaire. C'est un bel espace qu'on vient de s'approprier.»

Pour la Fabrique, c'est avant tout une question liée aux couts d'entretien, notamment du stationnement et du parc qui ont motivé la cessation.

«On le cède puisque pour nous, le parc n'est pas utile et la Ville pourra en assurer l'entretien, mais aussi son développement. Quant au stationnement, il a besoin de travaux et nous n'en avons pas les moyens. Ce stationnement, les gens l'utilisent déjà comme stationnement public. Tous les ans, on quête la Ville pour boucher les trous dans l'asphalte... Le refaire c'est 180 000 $ et nous, on n'a pas les moyens», souligne Hubert Lafortune, président de la Fabrique Saint-Patrice.

Toutefois, la Fabrique conservera des droits pour ses offices religieux. Cette entente doit encore être soumise aux marguillers lors d'une rencontre du conseil de Fabrique qui aura lieu mercredi soir. À noter que l'Évêché a déjà approuvé la transaction que la Ville décrit comme «favorable» pour les deux parties.