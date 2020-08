L’hôtel de ville de Rivière-du-Loup ouvert pour le paiement des taxes municipales

La Ville de Rivière-du-Loup organise, les 2 et 3 septembre prochains, des journées d’accueil sans rendez-vous pour les citoyens qui désirent effectuer le paiement de leurs taxes municipales en personne au comptoir du Service finances et trésorerie de l’hôtel de ville. Cette opération est mise sur pied pour répondre aux demandes de citoyens qui, malgré la pandémie, désirent effectuer leurs transactions financières en transigeant directement avec une personne.

«Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et malgré les mesures de protection mises en place, il ne faut pas oublier les besoins réels des gens, explique le directeur du Service finances et trésorerie, Jacques Moreau. On l’a fait en juin dernier pour accommoder plusieurs citoyens et on a eu beaucoup de bons commentaires. Comme la dernière fois, on fait ce qu’il faut pour rendre des services de qualité à la population tout en nous assurant de protéger nos employés.»

Les citoyens qui se présenteront au 65, rue de l’Hôtel-de-Ville à l’occasion de ces journées d’accueil sans rendez-vous devront suivre les consignes sanitaires en vigueur, notamment porter un masque ou un protecteur facial et le conserver pour toute la durée de la visite. La désinfection des mains à l’arrivée sera également obligatoire et il sera demandé de conserver en tout temps une distance minimale de deux mètres (six pieds) avec toute autre personne.

Comme toujours, le paiement des taxes municipales peut se faire par Internet via le portail web des différentes institutions bancaires. C’est d’ailleurs l’option recommandée par la Ville puisqu’elle constitue la façon la plus simple et rapide de faire un paiement, tout en demeurant très sécuritaire. Les paiements peuvent également être effectués dans les guichets automatiques. De plus, il est toujours possible de prendre entente avec le Service finances et trésorerie afin de bénéficier du mode de versements égaux ou des paiements bancaires préautorisés en remplissant le formulaire disponible dans le site web de la Ville à l’adresse VilleRDL.ca, section Ville, rubrique Finances.

Les citoyens qui éprouvent des difficultés à effectuer leurs paiements sont invités à communiquer sans tarder avec le Service finances et trésorerie au 418 867-6710 ou à [email protected] afin de discuter de solutions personnalisées. Autrement, la Ville procédera aux prélèvements bancaires préautorisés et à l’encaissement des chèques postdatés le 3 septembre prochain.