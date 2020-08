La sécurité alimentaire dans les Basques au temps de la COVID-19

Croc-Ensemble des Basques, organisme communautaire actif depuis plus de 20 ans dans la MRC, a vécu son lot de chambardements et de renouveaux depuis le début de la pandémie. Inaccessibilité de ses locaux, relocalisation temporaire, explosion des demandes de soutien alimentaire, déménagements et financement bonifié…2020 est tout sauf tranquille pour Croc-Ensemble qui travaille à réduire l’insécurité alimentaire dans les Basques.

«Lorsqu'on a appris qu'on perdrait l'accès à nos locaux, on s'est tout de suite mis en mode solution», explique le coordonnateur de l’organisme, Philippe De Carufel. Quand le plan d’urgence municipal s’est enclenché pour permettre à la Ville de se préparer au pire, l’aréna (où était située la banque alimentaire) devenait inaccessible. Avec les multiples pertes d’emplois, l’insécurité financière qui régnait et devant l’avalanche de demandes pour des services de dépannage, il était primordial pour l’organisme de trouver un plan B rapidement.

L’organisme se considère choyé d’avoir pu compter sur le soutien de partenaires communautaires, locaux et régionaux, dans la recherche d’un endroit où réorganiser sa distribution alimentaire. «La Maison des jeunes de Trois-Pistoles a accepté de nous héberger temporairement, et quand est venu le temps de bouger à nouveau, la MRC nous a soutenu financièrement afin de trouver un endroit qui répond à nos besoins», précise-t-il.

Les demandes ont afflué depuis la mi-mars, passant d’une quarantaine de familles desservies chaque semaine à plus d’une centaine dans les périodes plus achalandées. «Ç’a vraiment été un gros trois ou quatre mois, mais je dirais qu’on est maintenant revenu à un rythme pré-pandémie, précise M. De Carufel. On a certes un peu plus de demandes qu’avant la COVID-19, mais je pense que c’est surtout attribuable au fait qu’on a beaucoup parlé de nos services durant le printemps, on s’est fait connaitre davantage.»

La première vague de la pandémie a également permis à l’organisme de bonifier son financement. Un fonds d’urgence a été créé à la MRC des Basques, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a soutenu certaines dépenses engendrées par la réorganisation des services et les gens ont été fort généreux durant cette période charnière. Depuis le début de l’été, une agente de développement s’est jointe à l’équipe en place afin de mettre sur pied différents projets en sécurité alimentaire dans les communautés.