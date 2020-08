Prorogation du Parlement : Bernard Généreux critique Justin Trudeau

Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup a réagi à l’annonce de la prorogation faite par le Premier Ministre Justin Trudeau, soit de fermer le Parlement jusqu’au discours du Trône, le 23 septembre.

«En prorogeant le Parlement, Justin Trudeau arrête les travaux des comités qui enquêtent sur le scandale de WE Charity. C’est grave car il empêche les députés de l’opposition qui travaillaient d’arrache-pied pour corriger les programmes de son gouvernement pendant la pandémie pour aider les Canadiens, de faire des améliorations à ces programmes, en plus de les empêcher de faire toute la lumière sur son scandale de corruption.»

«Justin Trudeau laisse tomber les Canadiens au beau milieu d’une crise sanitaire et économique majeure dans une tentative peu reluisante de camoufler ses magouilles. Je reçois de nombreux commentaires de citoyens déplorant la corruption et le chaos qui règne au sein du gouvernement Trudeau. La décision de tenir des élections ou non se prendra après l’élection de notre prochain chef qui se fera ce dimanche 23 août. Nous travaillerons avec lui pour la suite des actions que nous ferons. Une chose est sûre, nous allons continuer à demander des comptes à Justin Trudeau et à son gouvernement, et nous allons continuer à nous battre pour obtenir les réponses que les gens méritent.»