Le Cub3, incubateur-accélérateur d’entreprises jeunesse en mode numérique pour la rentrée

Le Cub3, l'incubateur-accélérateur d’entreprises coordonné par le Living Lab en innovation ouverte (LLio), centre collégial de transfert du Cégep de Rivière-du-Loup, a lancé ses activités le 7 avril avec un lancement en direct de sa page Facebook.

Grâce à l’appui financier du concours Startup Jeunesse du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, ce service gratuit est exclusif aux jeunes du secondaire, collégial et universitaire, et comprend trois dimensions, soit la stimulation (révéler le potentiel d’une idée), l’incubation (expérimenter la solution) et l’accélération (valider le modèle d’affaires). Les interventions sont inspirées des principes du Design Thinking, une méthodologie enseignée par les grandes institutions en entrepreneuriat et utilisée par Apple, IBM et Google pour développer et stimuler l’innovation.

PASSAGE AU VIRTUEL

Tenant compte de la situation exceptionnelle, l’équipe du Cub3 s’est affairée à transférer l’ensemble des activités et des outils physiques vers des plateformes numériques. Dès la rentrée scolaire, les entrepreneurs en herbe profiteront des services d’accompagnement et de formation du Cub3, offerts en présence ou à distance, avec un environnement innovant et conforme aux directives de la Santé publique. «Les activités automnales permettront de sensibiliser la communauté étudiante en démocratisant l’accès au milieu entrepreneurial, tout en soutenant le développement des projets portés en rendant le processus le plus accessible, concret et ludique possible», souligne Pierre-Alexandre Morneau-Caron, coordonnateur du Cub³.

«Être entrepreneur veut dire vouloir transformer une idée en projet d’entreprise. Il faut donc de la créativité, de l’audace et de la ténacité. Tous les jeunes qui ont le potentiel et le désir d’entreprendre un tel projet doivent être appuyés et encouragés grâce à une formation appropriée, mais aussi à l’accompagnement de mentors, de pairs et d’experts. L’incubateur Le Cub³ contribue à la sensibilisation de jeunes étudiants à l’entrepreneuriat innovant et scientifique en les exposant à un milieu d’incubation dynamique et stimulant. Le gouvernement du Québec, par l’entremise de l’initiative Startup Jeunesse, appuie donc avec grand intérêt le Living Lab en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup, visant à former une relève scientifique qui pourra répondre aux besoins d’une société québécoise en pleine mutation», souligne Marie-Eve Proulx, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent.

Lancé en janvier 2016, l’incubateur-accélérateur d’entreprises Le Cub3 est une initiative du Living Lab en innovation ouverte (LLio) du Cégep de Rivière-du-Loup. Pendant ses deux premières années d’opération, ce projet a accompagné neuf projets étudiants tels que le Salon de la crypto, la Borne d’Arcade Multi-pixel (BAM), la Serre communautaire solaire passive et un fanzine. Il a également organisé plus d’une douzaine d’activités de sensibilisation entrepreneuriale à l’intention des étudiants du Cégep.