We Charity : le contrat accordé contre l’avis des fonctionnaires

Le porte-parole du Bloc québécois en matière de Justice, Rhéal Fortin, et le député fédéral de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, dénoncent l’octroi du programme de bourse canadienne pour le bénévolat à WE Charity (UNIS) par le gouvernement libéral alors que dans une note de service, ses fonctionnaires l’avaient averti que l’organisme n’était pas capable d’offrir des services au Québec.

«Les ministres libéraux ont choisi de donner le contrat à WE tout en sachant que de l’avis même des fonctionnaires, l’organisme n’a pas la présence requise au Québec pour livrer la marchandise et que le réseau communautaire déjà existant chez nous était mieux outillé pour le faire. Cette nouvelle révélation prouve que non seulement les libéraux n’ont pas fait leurs devoirs avant d’octroyer le contrat sans appel d’offres à WE, ils sont même intervenus en faveur de WE contre l’avis des experts, le tout dans un champ de compétence exclusif du Québec», s’insurge M. Fortin.

Dans une note à l’intention de la ministre, en page 55, la recommandation des fonctionnaires est sans équivoque. «À ma connaissance, UNIS et l’Organisme UNIS ne sont pas particulièrement connus au Québec. […] Par ailleurs, le Québec possède déjà un vaste et solide réseau d’organismes communautaires qui travaillent ensemble et se connaissent très bien, je dirais. Si je jette un coup d’œil sur www.wecharity.org, je ne vois aucun mot ni aucune page en français. Peu d’indices portent à croire que l’Organisme UNIS est bien ancré dans la province. À la lumière de tout cela, je crains qu’une collaboration avec l’Organisme UNIS soit sous-optimale au Québec, tant sur le plan de l’image que de l’influence».

Pourtant, politiquement, la suggestion faite à la ministre a plutôt été de défendre l’implantation de WE Charity au Québec. «Justin Trudeau ne s’en tirera pas si facilement. Il devra expliquer aux Québécois pourquoi les libéraux sont intervenus personnellement en faveur de WE Charity contre la recommandation des fonctionnaires. De plus en plus, ce programme de bourses au bénévolat semble avoir été conçu pour avantager un organisme proche des libéraux dans une perspective de copinage plutôt que pour aider nos étudiants à travers la COVID-19», a conclu le député de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas.