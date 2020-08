La rentrée scolaire, la fin du bon temps ?

«On est agréablement surpris, c’est une bonne saison estivale. Pas près des records, mais très intéressante dans les circonstances actuelles», a indiqué Guillaume Lavoie, directeur général de l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup. Ce bon temps en raison de la présence massive des touristes québécois prendra-t-il fin avec la rentrée scolaire?

M. Lavoie pense que la reprise des classes pour les jeunes pourrait signifier une nouvelle période plus difficile. «Ça peut le devenir puisque c’est la fin des vacances pour plusieurs», a-t-il lancé. Le directeur général a également ajouté que les mois de septembre et octobre sont marqués par la présence de touristes européens et asiatiques qui viennent pour les couleurs d’automne, une clientèle absente en 2020.

Guillaume Lavoie a expliqué que la saison estivale fut progressive. «En juin, ç’a été correct avec des pré-retraités et retraités, puis en juillet et aout on a eu la vague des vacanciers», a-t-il noté. «On est optimiste quand même, les cas de COVID-19 sont stables au Québec malgré les déplacements entre les régions. On va peut-être retourner à nos habitudes dans les prochains mois», a mentionné M. Lavoie.

Le restaurant et le centre de santé étaient fermés au printemps tandis que l’hôtel est demeuré ouvert malgré la pandémie. L’Hôtel Levesque compte 110 chambres. Pour la reprise de l’ensemble des activités en même temps que la saison estivale, le directeur général a précisé que le recrutement de main-d’œuvre n’a pas été un problème majeur. «Il n’y a pas eu trop de gros dommages en lien avec la PCU (Prestation canadienne d’urgence). Les employés avaient vraiment hâte de revenir au travail», a souligné M. Lavoie. Celui-ci a noté que plusieurs étudiants travaillent dans l’établissement hôtelier de Rivière-du-Loup, la situation pourraient donc devenir plus difficile après la rentrée scolaire.