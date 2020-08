Établissement saisonnier, l’Auberge de la Pointe se reprend en juillet et aout

«Nous avons perdu deux mois au printemps et nous aurons trois semaines de moins à la fin. Cependant, nous avons opéré à pleine capacité en juillet et aout», a mentionné Charles Labrecque, copropriétaire de l’Auberge de la Pointe à Rivière-du-Loup.

M. Labrecque a rappelé que la vue sur le fleuve qu’offre son établissement n’est pas étrangère à ce succès estival et à la présence de la clientèle touristique. «Ce fut différent, mais nous sommes très satisfaits, autant au niveau de la restauration que de l’hébergement», a précisé M. Labrecque.

L’établissement hôtelier, un saisonnier depuis de nombreuses années, a ouvert ses portes seulement le 26 juin en 2020 en raison de la pandémie COVID-19. «Les réservations sont entrées rapidement», a noté le copropriétaire en compagnie de Marc-Antoine Côté. L’Auberge de la Pointe accueillera ses derniers clients de la saison le 20 septembre prochain.

«Habituellement, nous allons jusqu’à la mi-octobre. Mais cette année avec l’absence de la clientèle européenne, de 30 à 40 % de nos clients à cette période, de celle corporative et des mariages, nous arrêtons plus tôt. Et la belle température n’est plus là», a expliqué Charles Labrecque.

«On s’attendait à ne pas ouvrir, c’est donc un super bel été dans les circonstances. De plus, on a réussi à faire travailler notre monde, 80 personnes sur 110 employés», a conclu M. Labrecque. Celui-ci a précisé que son établissement a également ressenti les effets de la pénurie de main-d’œuvre, particulièrement chez les étudiants dont certains avaient trouvé du travail ailleurs puisque l’Auberge de la Pointe a ouvert ses portes plus tardivement qu’à l’habitude.