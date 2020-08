Entrave avec détour sur la rue Frontenac

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite aviser la population que la rue Frontenac sera fermée à la circulation entre les rues Landry et Saint- Pierre aujourd’hui et demain.

Une signalisation temporaire redirigera les usagers de la route. Les automobilistes devront emprunter les rues Sainte-Anne et Landry pour relier les rues Saint-Pierre et Frontenac. L’accès au Centre Premier Tech pourra se faire depuis la rue Saint-Pierre via l’entrée ouest du stationnement de l’aréna.

L’entrave permettra à l’entrepreneur général chargé du chantier de réfection du Stade de la cité des jeunes de recevoir différents matériaux de construction qui nécessitent la prise de mesures particulières pour assurer la sécurité de la population et des employés sur le chantier.

La Ville s’excuse des inconvénients que ces travaux pourraient causer et remercie les usagers de la route de leur habituelle collaboration.